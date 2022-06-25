В больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцевого на Луганщине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Луганской ОВА (ОДА) Сергей Гайдай сообщил, что в больнице Днепра спасают жизнь двоих детей из Малорязанцевого. Об этом информирует УНН.
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Малорязанцево — это поселок в Попаснянском районе Луганской области. Всех троих членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу. Ранения они получили в четверг.
По словам главы ОВА, среди раненых – дети 2012-го и 2016-го годов рождения. Им оказывается высококвалифицированная помощь.
Напомним
В Донецкой области российские оккупанты за 24 июня убили 5 мирных жителей, еще 4 человека получили ранения.