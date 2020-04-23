У лікарів, які повернулися з Італії, негативні тести на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Лікарі, які сьогодні повернулися з Італії, пройшли тест на коронавірус — результат негативний. Всі вони пройдуть 14-денну обсервацію. Про це заявив на брифінгу в аеропорту заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.
“Наші лікарі поїдуть на 14 днів на обсервацію, вже прибув автобус. Вони зараз пройшли процедуру перевірку температуру, в усіх вона добра. Пройшли процедуру, перед вильотом, тестів на коронавірус — ні в кого його немає. Але вони всеодно проведуть 14 днів в обсервації”, — сказав Геращенко.
Як повідомляв УНН раніше, група українським медикам, яка кілька тижнів тому відправилася на допомогу італійським колегам у боротьбі з COVID-19, сьогодні повертається з Італії. Після цього їх відправлять на обсервацію.