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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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У врачей, вернувшихся из Италии, отрицательные тесты на COVID-19

У врачей, вернувшихся из Италии, отрицательные тесты на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14085 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Врачи, которые сегодня вернулись из Италии, прошли тест на коронавирус — результат отрицательный. Все они пройдут 14-дневную обсервацию. Об этом заявил на брифинге в аэропорту заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

“Наши врачи поедут на 14 дней в обсервацию, уже прибыл автобус. Они сейчас прошли процедуру проверки температуры, у всех она хорошая. Прошли процедуру, перед вылетом, тестов на коронавирус — ни у кого его нет. Но они все равно проведут 14 дней в обсервации”, — сказал Геращенко.

Как сообщал УНН ранее, группа украинских медиков, которая несколько недель назад отправилась на помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращается из Италии. После этого их отправят на обсервацию.

Украинские Национальные Новости

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