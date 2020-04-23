У врачей, вернувшихся из Италии, отрицательные тесты на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Врачи, которые сегодня вернулись из Италии, прошли тест на коронавирус — результат отрицательный. Все они пройдут 14-дневную обсервацию. Об этом заявил на брифинге в аэропорту заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.
“Наши врачи поедут на 14 дней в обсервацию, уже прибыл автобус. Они сейчас прошли процедуру проверки температуры, у всех она хорошая. Прошли процедуру, перед вылетом, тестов на коронавирус — ни у кого его нет. Но они все равно проведут 14 дней в обсервации”, — сказал Геращенко.
Как сообщал УНН ранее, группа украинских медиков, которая несколько недель назад отправилась на помощь итальянским коллегам в борьбе с COVID-19, сегодня возвращается из Италии. После этого их отправят на обсервацию.