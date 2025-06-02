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У ленінградській області палає завод "Пігмент": кадри і подробиці інциденту

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

У яніно-1 всеволожського району ленінградської області горить завод "Пігмент", що виробляє фарби, смоли та лаки. На місці працюють пожежники, але холдинг заперечує інформацію про пожежу.

У ленінградській області палає завод "Пігмент": кадри і подробиці інциденту

У ленінградській області росії палає завод "Пігмент". Про це повідомляють російські Telegram-канали і "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Підприємство розташоване у яніно-1 всеволожського району ленінградської області. На місце події було направлено 149-ту пожежну частину. При цьому представники холдингової компанії "Пігмент", до складу якої входить завод, заявили місцевим журналістам, що не мають інформації про подію.

Даний завод спеціалізується на виробництві порошкових фарб, смол та лаків. У мережі з'явилось відео, на якому зображений густий чорний дим, що піднімається в небо над районом, а також язики полум'я, що вириваються з території заводу.

Нагадаємо

У російському оленегорську мурманської області зафіксували вибух біля готелю "Гірник". Також були повідомлення про атаку на аеродром у московській області.

Євген Устименко

Євген Устименко

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