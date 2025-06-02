У ленінградській області палає завод "Пігмент": кадри і подробиці інциденту

У ленінградській області росії палає завод "Пігмент". Про це повідомляють російські Telegram-канали і "ЗМІ", передає УНН.

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Підприємство розташоване у яніно-1 всеволожського району ленінградської області. На місце події було направлено 149-ту пожежну частину. При цьому представники холдингової компанії "Пігмент", до складу якої входить завод, заявили місцевим журналістам, що не мають інформації про подію.

Даний завод спеціалізується на виробництві порошкових фарб, смол та лаків. У мережі з'явилось відео, на якому зображений густий чорний дим, що піднімається в небо над районом, а також язики полум'я, що вириваються з території заводу.

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