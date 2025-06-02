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В ленинградской области горит завод "Пигмент": кадры и подробности инцидента

Киев • УНН

 • 826 просмотра

В янино-1 всеволожского района ленинградской области горит завод "Пигмент", производящий краски, смолы и лаки. На месте работают пожарные, но холдинг отрицает информацию о пожаре.

В ленинградской области горит завод "Пигмент": кадры и подробности инцидента

В ленинградской области россии горит завод "Пигмент". Об этом сообщают российские Telegram-каналы и "СМИ", передает УНН.

Детали

Предприятие расположено в янино-1 всеволожского района ленинградской области. На место происшествия была направлена 149-я пожарная часть. При этом представители холдинговой компании "Пигмент", в состав которой входит завод, заявили местным журналистам, что не располагают информацией о происшествии.

Данный завод специализируется на производстве порошковых красок, смол и лаков. В сети появилось видео, на котором изображен густой черный дым, поднимающийся в небо над районом, а также языки пламени, вырывающиеся с территории завода.

Напомним

В российском оленегорске мурманской области зафиксировали взрыв возле отеля "Горняк". Также были сообщения об атаке на аэродром в московской области.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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