У Le Figaro вибачились за "російський Київ" і виправили помилку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Редакція французької газети Le Figaro вибачилась за помилку у відеоматеріалі, де столицю України Київ вказали як російське місто, і виправила її. Про це йдеться у повідомленні в соцмережі Facebook посольства України у Франції, передає УНН.
“Помітили прикру, як нас запевнили у редакції Le Figaro, технічну помилку у відео про повернення українських політв’язнів та моряків. Редакція вибачилась і виправила. Продовжуємо разом пильнувати за дотриманням коректності формулювань у соціальних мережах та ЗМІ”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні стало відомо, що Le Figaro у відеоматеріалі, опублікованому 7 вересня, назвала Київ російським містом.