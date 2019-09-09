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Провідне французьке видання назвало Київ російським містом

Провідне французьке видання назвало Київ російським містом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Французька газета Le Figaro у відеоматеріалі, опублікованому 7 вересня, назвала Київ російським містом, передає УНН.

Так, на відео, оприлюдненому газетою, зображений Президент України Володимир Зеленський, який виступає 7 вересня перед пресою після прибуття в Україну з РФ 35 військовополонених і політв'язнів у межах обміну утримуваними особами між двома країнами.

У верхньому ж лівому кутку відео вказується геолокація місця перебування Зеленського - "Київ, Росія".

Під відео опубліковано один коментар, у якому журналістів Le Figaro просять виправити "Київ, Росія" на "Київ, Україна".

Як повідомляв УНН, раніше посольство РФ в Лондоні опублікувало карту з українським Кримом.

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