Ведущее французское издание назвало Киев российским городом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Французская газета Le Figaro в видеоматериале, опубликованном 7 сентября, назвала Киев российским городом, передаёт УНН.
Так, на видео, обнародованном газетой, изображен Президент Украины Владимир Зеленский, выступающий 7 сентября перед прессой после прибытия в Украину из РФ 35 военнопленных и политзаключённых в рамках обмена удерживаемыми лицами между двумя странами.
В верхнем же левом углу видео указывается геолокация нахождения Зеленского - "Киев, Россия".
Под видео опубликован один комментарий, в котором журналистов Le Figaro просят исправить "Киев, Россия" на "Киев, Украина".
Как сообщал УНН, ранее посольство РФ в Лондоне опубликовало карту с украинским Крымом.