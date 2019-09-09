В Le Figaro извинились за "российский Киев" и исправили ошибку

“Заметили досадную, как нас заверили в редакции Le Figaro, технической ошибки в видео о возвращении украинских политзаключенных и моряков. Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, сегодня стало известно, что Le Figaro в видеоматериале, опубликованном 7 сентября, назвала Киев российским городом.