У Латвії зареєстровано понад 37 тисяч біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Латвії перебуває 37 332 осіб з України, з них 32 097 біженців отримали посвідку на проживання з правом на працевлаштування. Про це повідомляє Delfi з посиланням на статистику Міністерства внутрішніх справ країни, інформує УНН.
Деталі
«Допомогою комісій самоврядувань із цивільної оборони у пошуку житла скористалися 12 474 особи. Це означає, що решта біженців знайшли житло самостійно або зупинилися у друзів та родичів», - ідеться у повідомленні.
Зокрема, хто саме перебуває в країні з України:
• 46% жінок;
• 22% чоловіків;
• 32% дітей, переважно віком від двох до 17 років.
Жителі України, які мають біометричні паспорти і не потребують ні соціальної допомоги, ні допомоги розміщення, можуть перебувати в Латвії до 90 днів на рік без повідомлення державних органів.
Як зазначається, наприкінці липня уряд країни ухвалив поправки до правил надання первинної допомоги українцям, які передбачають підвищення витрат на розміщення українських біженців на строк до 60 днів.
Доповнення
1 вересня у дитячих садках та школах Латвії новий навчальний рік розпочнуть понад 3300 українських дітей.