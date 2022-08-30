В Латвии зарегистрировано более 37 тысяч беженцев из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Латвии находятся 37 332 человек из Украины, из них 32 097 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на статистику Министерства внутренних дел страны, сообщает УНН.
Детали
«С помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне в поиске жилья воспользовались 12 474 человека. Это означает, что остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или остановились у друзей и родственников», - говорится в сообщении.
В частности, кто именно находится в стране из Украины:
• 46% женщин;
• 22% мужчин;
• 32% детей, преимущественно в возрасте от двух до 17 лет.
Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся ни в социальной помощи, ни в помощи размещения, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.
Как отмечается, в конце июля правительство страны приняло поправки к правилам предоставления первичной помощи украинцам, предусматривающим повышение расходов на размещение украинских беженцев на срок до 60 дней.
Дополнение
1 сентября в детских садах и школах Латвии новый учебный год начнут более 3 300 украинских детей.