У Латвії невідомі на BMW застрелили українського футбольного агента
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У столиці Латвії Ризі застрелили українського футбольного агента Романа Беззубова. Про це повідомляє латвійське видання Jauns.lv, пише УНН.
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Футбольний агент Романс Беззубов був застрелений вранці, 14 квітня. Його автівку Volkswagen Tuareg обстріляли невідомі з BMW X5. Поліція зауважує, що там було принаймні двоє зловмисників.
Наразі поліція проводить невідкладні слідчі дії і просить водіїв із відеореєстраторами, які фіксували напад.
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Беззубов виступав за місцеві латвійські клуби “Даугава” і “Вента”, провів близько 300 матчів. Після завершення спортивної кар’єри став футбольним агентом: представляв інтереси гравців збірної Латвії.
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