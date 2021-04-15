У Латвії невідомі на BMW застрелили українського футбольного агента

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Футбольний агент Романс Беззубов був застрелений вранці, 14 квітня. Його автівку Volkswagen Tuareg обстріляли невідомі з BMW X5. Поліція зауважує, що там було принаймні двоє зловмисників.

Наразі поліція проводить невідкладні слідчі дії і просить водіїв із відеореєстраторами, які фіксували напад.

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Беззубов виступав за місцеві латвійські клуби “Даугава” і “Вента”, провів близько 300 матчів. Після завершення спортивної кар’єри став футбольним агентом: представляв інтереси гравців збірної Латвії.

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