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У Латвії невідомі на BMW застрелили українського футбольного агента

У Латвії невідомі на BMW застрелили українського футбольного агента

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У столиці Латвії Ризі застрелили українського футбольного агента Романа Беззубова. Про це повідомляє латвійське видання Jauns.lv, пише УНН.

Деталі

Футбольний агент Романс Беззубов був застрелений вранці, 14 квітня. Його автівку Volkswagen Tuareg обстріляли невідомі з BMW X5. Поліція зауважує, що там було принаймні двоє зловмисників.

Наразі поліція проводить невідкладні слідчі дії і просить водіїв із відеореєстраторами, які фіксували напад.

Додатково

Беззубов виступав за місцеві латвійські клуби “Даугава” і “Вента”, провів близько 300 матчів. Після завершення спортивної кар’єри став футбольним агентом: представляв інтереси гравців збірної Латвії.

Нагадаємо

Співробітники португальської міграційної служби затримали та вбили громадянина України, який прибув у країну в пошуках роботи.

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