В Латвии неизвестные на BMW застрелили украинского футбольного агента
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В столице Латвии Риге застрелили украинского футбольного агента Романа Беззубова. Об этом сообщает латвийское издание Jauns.lv, пишет УНН.
Детали
Футбольный агент Романс Беззубов был застрелен утром 14 апреля. Его автомобиль Volkswagen Tuareg обстреляли неизвестные из BMW X5. Полиция отмечает, что там было по крайней мере двое злоумышленников.
В настоящее время полиция проводит неотложные следственные действия и просит водителей с видеорегистраторами, которые фиксировали нападение.
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Беззубов выступал за местные латвийские клубы “Даугава” и “Вента”, провел около 300 матчей. После завершения спортивной карьеры стал футбольным агентом: представлял интересы игроков сборной Латвии.
Напомним
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