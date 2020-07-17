У Латвії на тлі коронавірусу знизилося споживання майже всіх алкогольних напоїв, крім горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. У перші п'ять місяців 2020 року в Латвії, в порівнянні з тим же періодом минулого року, на 12,4% знизився обсяг переданих для споживання алкогольних напоїв, свідчать дані Служби держдоходів (VID) про обіг акцизних товарів, пише delfi.lv, передає УНН.
Так, за січень - травень 2020 року для споживання в Латвії було передано 22,21 млн л алкогольних напоїв (без урахування пива).
Алкогольні напої, передані для споживання в Латвії за перші п'ять місяців 2020 року:
горілка - 4,642 млн л (+ 1,9% в порівнянні з тим же періодом минулого року);
вино - 5,209 млн л (-8,4%);
ігристе вино - 1,472 млн літрів (-10,1%);
коньяк і бренді - 1,013 млн л (-3,5%);
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Всього, у 2019 році в Латвії для споживання було передано 68,5 млн л алкогольних напоїв.
Нагадаємо, що "за підсумками" жорсткого карантину, споживання слабоалкогольних напоїв в Україні виросло на чверть. І це найбільше зростання за споживанням всіх видів алкогольних напоїв.
Загалом, сьогодні в світі, кажуть експерти, спостерігається тренд популярності слабоалкогольних легких напоїв. Серед найпопулярніших такі, як Fragolino, Spritz, Sangria, Mohito і різні сидри.