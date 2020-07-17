В Латвии на фоне коронавируса снизилось потребление почти всех алкогольных напитков, кроме водки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В первые пять месяцев 2020 года в Латвии по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12,4% снизился объем переданных для потребления алкогольных напитков, свидетельствуют данные Службы госдоходов (VID) об обороте акцизных товаров, пишет delfi.lv, передает УНН.
Так, за январь - май 2020 года для потребления в Латвии было передано 22,21 млн литров алкогольных напитков (без учета пива).
Алкогольные напитки, переданные для потребления в Латвии за первые пять месяцев 2020 года:
водка - 4,642 млн литров (+1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года);
вино - 5,209 млн литров (-8,4%);
игристое вино - 1,472 млн литров (-10,1%);
коньяк и бренди - 1,013 млн литров (-3,5%);
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Всего, в 2019 году в Латвии для потребления было передано 68,5 млн литров алкогольных напитков.
Напомним, что "по итогам" жесткого карантина, потребление слабоалкогольных напитков в Украине выросло на четверть. И это самый большой рост по потреблению всех видов алкогольных напитков.
В общем, сегодня в мире, говорят эксперты, наблюдается тренд популярности слабоалкогольных легких напитков. Среди самых популярных такие, как Fragolino, Spritz, Sangria, Mohito и различные сидры.