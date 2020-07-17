В Латвии на фоне коронавируса снизилось потребление почти всех алкогольных напитков, кроме водки

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 101811 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111091 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 115965 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 148804 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116027 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140531 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104009 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102800 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105070 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102279 просмотра

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В Латвии на фоне коронавируса снизилось потребление почти всех алкогольных напитков, кроме водки

В Латвии на фоне коронавируса снизилось потребление почти всех алкогольных напитков, кроме водки

Киев  •  УНН

 • 12659 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В первые пять месяцев 2020 года в Латвии по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12,4% снизился объем переданных для потребления алкогольных напитков, свидетельствуют данные Службы госдоходов (VID) об обороте акцизных товаров, пишет delfi.lv, передает УНН.

Так, за январь - май 2020 года для потребления в Латвии было передано 22,21 млн литров алкогольных напитков (без учета пива).

Алкогольные напитки, переданные для потребления в Латвии за первые пять месяцев 2020 года:

водка - 4,642 млн литров (+1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года);

вино - 5,209 млн литров (-8,4%);

игристое вино - 1,472 млн литров (-10,1%);

коньяк и бренди - 1,013 млн литров (-3,5%);

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Всего, в 2019 году в Латвии для потребления было передано 68,5 млн литров алкогольных напитков.

Напомним, что "по итогам" жесткого карантина, потребление слабоалкогольных напитков в Украине выросло на четверть. И это самый большой рост по потреблению всех видов алкогольных напитков.

В общем, сегодня в мире, говорят эксперты, наблюдается тренд популярности слабоалкогольных легких напитков. Среди самых популярных такие, как Fragolino, Spritz, Sangria, Mohito и различные сидры.

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