У Китаї ракета розбилася після "випадкового" запуску
Київ • УНН
Ракета "Тяньлун-3" відірвалася від стартового майданчика під час наземного випробування в китайській провінції Хенань, впала на схил пагорба і вибухнула, але ніхто не постраждав, оскільки місцевість була евакуйована.
Ракета була випадково запущена на стартовому майданчику і розбилася в неділю в Китаї, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
На кадрах у соціальних мережах видно, як ракета Tianlong-3 ("Тяньлун-3") падає на Землю та вибухає на схилі пагорба у провінції Хенань у центральному Китаї.
Компанія Tianbing Technology, відповідальна за ракету, заявила, що ракета відірвалася від стартового майданчика під час наземних випробувань. В інциденті звинуватили структурний збій. У відомстві додали, що постраждалих внаслідок інциденту немає, оскільки людей у цьому районі було евакуйовано.
Доповнення
Tianlong-3 розроблено і вироблено в Китаї як ракета багаторазового використання.