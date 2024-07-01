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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Китаї ракета розбилася після "випадкового" запуску

Київ • УНН

 • 15795 перегляди

Ракета "Тяньлун-3" відірвалася від стартового майданчика під час наземного випробування в китайській провінції Хенань, впала на схил пагорба і вибухнула, але ніхто не постраждав, оскільки місцевість була евакуйована.

У Китаї ракета розбилася після "випадкового" запуску

Ракета була випадково запущена на стартовому майданчику і розбилася в неділю в Китаї, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

На кадрах у соціальних мережах видно, як ракета Tianlong-3 ("Тяньлун-3") падає на Землю та вибухає на схилі пагорба у провінції Хенань у центральному Китаї.

Компанія Tianbing Technology, відповідальна за ракету, заявила, що ракета відірвалася від стартового майданчика під час наземних випробувань. В інциденті звинуватили структурний збій. У відомстві додали, що постраждалих внаслідок інциденту немає, оскільки людей у ​​цьому районі було евакуйовано.

Доповнення

Tianlong-3 розроблено і вироблено в Китаї як ракета багаторазового використання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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