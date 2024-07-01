Ракета была случайно запущена на стартовой площадке и разбилась в воскресенье в Китае, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

На кадрах в социальных сетях видно, как ракета Tianlong-3 ("Тяньлун-3") падает на Землю и взрывается на склоне холма в провинции Хэнань в центральном Китае.

Компания Tianbing Technology, ответственная за ракету, заявила, что ракета оторвалась от стартовой площадки во время наземных испытаний. В инциденте обвинили структурный сбой. В ведомстве добавили, что пострадавших в результате инцидента нет, поскольку люди в этом районе были эвакуированы.

Дополнение

Tianlong-3 разработана и произведена в Китае как ракета многоразового использования.