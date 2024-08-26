У Києві завтра 50-70% споживачів залишаться одночасно без світла - гендиректор Yasno Коваленко
Київ • УНН
Генеральний директор YASNO повідомив про можливі значні відключення електроенергії в Києві та Дніпропетровщині завтра. Очікується, що 50-70% населення залишаться без світла одночасно через критичну ситуацію.
Завтра в столиці можливі масштабні відключення, які торкнуться 50-70% населення. Про це повідомляє Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, передає УНН.
Деталі
Генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко поінформував, що внаслідок сьогоднішніх обстрілів для мешканців Києва та Дніпропетровщини на завтра прогнозуються значні відключення електроенергії за графіками. Ситуація серйозна, позаяк будуть задіяні навіть світло-сірі зони, що призведе до того, що 50-70% населення залишаться без світла одночасно.
Коваленко також зазначив, що система залишається нестабільною, і є ймовірність, що подальші збої можуть мати місце.
Нагадаємо
Очікується, що протягом доби застосовуватимуть 3 та 4 черги відключень. Зокрема:
- 00:00 - 06:00 три черги відключень
- 06:00 - 11:00 чотири черги
- 11:00 - 15:00 три черги
- 15:00 - 21:00 чотири черги
- 21:00 - 00:00 три черги
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