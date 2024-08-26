Одразу 3 й 4 черги: в ДТЕК попередили про жорсткі графіки світла на завтра
Київ • УНН
ДТЕК повідомляє про ймовірне повернення до графіків стабілізаційних відключень світла 27 серпня. Протягом доби очікуються жорсткі обмеження з 3-4 чергами відключень у кількох областях.
Завтра, 27 серпня, Україна, ймовірно, повернеться до графіків стабілізаційних відключень. Проте протягом доби на українців очікують жорсткі обмеження світла. Про це заявили в ДТЕК, передає УНН.
Деталі
Попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень
Очікується, що протягом доби застосовуватимуть 3 та 4 черги відключень. Зокрема:
- 00:00 - 06:00 три черги відключень
- 06:00 - 11:00 чотири черги
- 11:00 - 15:00 три черги
- 15:00 - 21:00 чотири черги
- 21:00 - 00:00 три черги
Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків
Нагадаємо
У Повітряних Силах України повідомляли, що під час повітряної атаки 26 серпня рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.