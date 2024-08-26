Сразу 3 и 4 очереди: в ДТЭК предупредили о жестких графиках света на завтра
Киев • УНН
ДТЭК сообщает о вероятном возвращении к графикам стабилизационных отключений света 27 августа. В течение суток ожидаются жесткие ограничения с 3-4 очередями отключений в нескольких областях.
Завтра, 27 августа, Украина, вероятно, вернется к графикам стабилизационных отключений. Однако в течение суток украинцев ожидают жесткие ограничения света. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.
Детали
Предварительно по информации от Укрэнерго в городе Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений
Ожидается, что в течение суток будут применять 3 и 4 очереди отключений. В частности:
- 00:00 - 06:00 три очереди отключений
- 06:00 - 11:00 четыре очереди
- 11:00 - 15:00 три очереди
- 15:00 - 21:00 четыре очереди
- 21:00 - 00:00 три очереди
Высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков
Напомним,
В Воздушных Силах Украины сообщали, что во время воздушной атаки 26 августа рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.