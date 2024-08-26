Сразу 3 и 4 очереди: в ДТЭК предупредили о жестких графиках света на завтра

Завтра, 27 августа, Украина, вероятно, вернется к графикам стабилизационных отключений. Однако в течение суток украинцев ожидают жесткие ограничения света. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

Предварительно по информации от Укрэнерго в городе Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений - предупредили в ДТЭК.

Ожидается, что в течение суток будут применять 3 и 4 очереди отключений. В частности:

00:00 - 06:00 три очереди отключений

06:00 - 11:00 четыре очереди



11:00 - 15:00 три очереди



15:00 - 21:00 четыре очереди



21:00 - 00:00 три очереди



Высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков - предупредили энергетики.

Напомним,

В Воздушных Силах Украины сообщали, что во время воздушной атаки 26 августа рф было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.