В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

Завтра в столице возможны масштабные отключения, которые коснутся 50-70% населения. Об этом сообщает Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, передает УНН.

Детали

Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в результате сегодняшних обстрелов для жителей Киева и Днепропетровщины на завтра прогнозируются значительные отключения электроэнергии по графикам. Ситуация серьезная, поскольку будут задействованы даже светло-серые зоны, что приведет к тому, что 50-70% населения останутся без света одновременно.

Коваленко также отметил, что система остается нестабильной, и есть вероятность, что дальнейшие сбои могут иметь место.

Напомним

Ожидается, что в течение суток будут применять 3 и 4 очереди отключений. В частности:

00:00 - 06:00 три очереди отключений

06:00 - 11:00 четыре очереди

11:00 - 15:00 три очереди

15:00 - 21:00 четыре очереди

21:00 - 00:00 три очереди

Одразу 3 й 4 черги: в ДТЕК попередили про жорсткі графіки світла на завтра