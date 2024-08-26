В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко
Киев • УНН
Генеральный директор YASNO сообщил о возможных значительных отключениях электроэнергии в Киеве и Днепропетровской области завтра. Ожидается, что 50-70% населения останутся без света одновременно из-за критической ситуации.
Завтра в столице возможны масштабные отключения, которые коснутся 50-70% населения. Об этом сообщает Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, передает УНН.
Детали
Генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в результате сегодняшних обстрелов для жителей Киева и Днепропетровщины на завтра прогнозируются значительные отключения электроэнергии по графикам. Ситуация серьезная, поскольку будут задействованы даже светло-серые зоны, что приведет к тому, что 50-70% населения останутся без света одновременно.
Коваленко также отметил, что система остается нестабильной, и есть вероятность, что дальнейшие сбои могут иметь место.
Напомним
Ожидается, что в течение суток будут применять 3 и 4 очереди отключений. В частности:
- 00:00 - 06:00 три очереди отключений
- 06:00 - 11:00 четыре очереди
- 11:00 - 15:00 три очереди
- 15:00 - 21:00 четыре очереди
- 21:00 - 00:00 три очереди
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