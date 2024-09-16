У Києві викрили керівника юрфірми, який допомагав чоловікам виїжджати за кордон
Київ • УНН
22-річний керівник юрфірми допомагав військовозобов'язаним незаконно виїжджати за кордон. За 10-15 тис. доларів він обіцяв отримати документи про відстрочку від призову та зняття з військового обліку.
Правоохоронці повідомили про підозру 22-річному керівнику юрфірми, який допомагав військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора, пише УНН.
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Слідчі встановили, затриманий на сторінці фірми у соцмережах під виглядом надання юридичних послуг шукав військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. Він обіцяв ухилянтам допомогти отримати необхідні документи про відстрочку від призову на військову службу, а також висновки військово-лікарських комісій для зняття з військового обліку.
За свої послуги чоловік вимагав від 10 до 15 тис. доларів. Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували низку фактів отримання ним грошей.
Керівнику юридичної фірми оголосили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114 -1 Кримінального Кодексу України). Наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Видавали себе за "молодят": прикордонники викрили зятя і тещу, які вигадали схему, щоб виїхати за кордон15.09.24, 15:09 • 21080 переглядiв