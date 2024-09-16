В Киеве разоблачили руководителя юрфирмы, который помогал мужчинам выезжать за границу

Правоохранители сообщили о подозрении 22-летнему руководителю юрфирмы, который помогал военнообязанным мужчинам выезжать за границу. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Следователи установили, задержанный на странице фирмы в соцсетях под видом оказания юридических услуг искал военнообязанных мужчин, которые хотели незаконно пересечь границу. Он обещал уклонистам помочь получить необходимые документы об отсрочке от призыва на военную службу, а также выводы военно-врачебных комиссий для снятия с воинского учета.

За свои услуги мужчина требовал от 10 до 15 тыс. долларов. Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали ряд фактов получения им денег.

Руководителю юридической фирмы объявили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114 -1 Уголовного Кодекса Украины). Сейчас правоохранители устанавливают причастность других лиц к совершению уголовного преступления.

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