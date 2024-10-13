У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! - йдеться у повідомленні.