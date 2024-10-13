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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 9514 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

 • 62920 перегляди

У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликає мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! - йдеться у повідомленні.

- йдеться у повідомленні.
Ольга Розгон

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