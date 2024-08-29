У Києві та кількох областях України ввели екстрені відключення світла
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про введення екстрених відключень світла у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Під час екстрених відключень графіки не діють, розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
У Києві та декількох областях України ввели екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють. Про це заявили в ДТЕК, передає УНН.
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Київ, Київська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі
Енергетики наголошують, що під час екстрених відключень графіки не діють.
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