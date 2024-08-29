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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 12:00  •  4419 просмотра

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ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Во время экстренных отключений графики не действуют, распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света. Сейчас графики не действуют. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме

- говорится в заявлении ДТЭК. 

Энергетики отмечают, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Під час наймасштабнішої ракетної атаки рф в Україні відключались від мережі 4 атомні блоки29 августа 2024, 11:05 • 19160 просмотров

Владимир Омельченко

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