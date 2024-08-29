В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
Киев • УНН
ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Во время экстренных отключений графики не действуют, распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.
В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света. Сейчас графики не действуют. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.
Детали
Киев, Киевская, Днепропетровская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме
Энергетики отмечают, что во время экстренных отключений графики не действуют.
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