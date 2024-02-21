У Києві сталась масштабна ДТП на вулиці Теліги: рух ускладнено
Київ • УНН
На вулиці Олени Теліги в Києві у напрямку станції метро "Почайна" було ускладнено рух транспорту через зіткнення чотирьох автомобілів, на місці події працювала карета швидкої допомоги.
У столиці на вулиці Олени Теліги сталась ДТП. Як повідомили у столичній поліції, рух у напрямку станції метро "Почайна" ускладнений , передає УНН.
"У зв'язку з ДТП на вулиці Олени Теліги, рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро "Почайна", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляють у соцмережах, зіштовхнулось чотири авто, на місці працює швидка. Через ДТП виник затор.
У Києві сталась ДТП на Кільцевій дорозі: рух транспорту ускладнено16.02.24, 12:41 • 100876 переглядiв