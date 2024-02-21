У Києві сталась масштабна ДТП на вулиці Теліги: рух ускладнено

У столиці на вулиці Олени Теліги сталась ДТП. Як повідомили у столичній поліції, рух у напрямку станції метро "Почайна" ускладнений , передає УНН.

"У зв'язку з ДТП на вулиці Олени Теліги, рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро "Почайна", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повідомляють у соцмережах, зіштовхнулось чотири авто, на місці працює швидка. Через ДТП виник затор.

У Києві сталась ДТП на Кільцевій дорозі: рух транспорту ускладнено