В Киеве произошло масштабное ДТП на улице Телиги: движение затруднено

В столице на улице Елены Телиги произошло ДТП. Как сообщили в столичной полиции, движение в направлении станции метро "Почайна" затруднено, передает УНН.

"В связи с ДТП на улице Елены Телиги, движение транспорта затруднено в направлении станции метро "Почайна", - говорится в сообщении.

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Как сообщают в соцсетях, столкнулись четыре авто, на месте работает скорая. Из-за ДТП возникла пробка.

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