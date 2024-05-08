У Києві поблизу сміттєвих баків знайшли міну
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва біля сміттєвих баків чоловік знайшов предмет, схожий на боєприпас, що змусило поліцію оточити територію та викликати вибухотехніків.
У Солом'янському районі столиці поблизу сміттєвих баків знайшли боєприпас. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, пише УНН.
У Солом'янському районі на лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що біля сміттєвих баків виявив предмет, схожий на боєприпаси,
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Інспектори швидко прибули на місце, огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків.
У поліції нагадали, як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:
- у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
- повідомте про знахідку на спецлінію 112;
- до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
- негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.
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