В Киеве вблизи мусорных баков нашли мину вблизи мусорных баков

В Соломенском районе столицы вблизи мусорных баков нашли боеприпас. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, пишет УНН.

В Соломенском районе на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что возле мусорных баков обнаружил предмет, похожий на боеприпасы, - говорится в сообщении.

Детали

Инспекторы быстро прибыли на место, оградили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников.

В полиции напомнили, как действовать, если обнаружили опасные предметы:

ни в коем случае не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

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