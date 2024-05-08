Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
В Киеве вблизи мусорных баков нашли мину вблизи мусорных баков
В Соломенском районе Киева возле мусорных баков мужчина нашел предмет, похожий на боеприпас, что заставило полицию оцепить территорию и вызвать взрывотехников.
Ракетная атака рф на Запорожье: повреждены объекты в 4 районах, в том числе учреждения образования и здравоохранения
В результате ракетного удара рф повреждены объекты в 4 районах Запорожья, в частности жилые дома, 3 учебных заведения и медицинское учреждение.
Рада рассмотрит вопрос повышения зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов
Парламент планирует рассмотреть законопроект о повышении заработной платы государственным служащим отдельных судов путем применения соответствующих региональных коэффициентов, исходя из численности населения населенного пункта, в котором расположен суд.
Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд
База платных подписчиков Tinder упала на 9% в годовом исчислении до менее чем 10 миллионов в последнем квартале, не дотянув до оценок аналитиков, на фоне того, как Match Group борется за удержание пользователей на фоне ценовых изменений и снижения потребительских расходов.
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
К формированию Реестра оборудования для производства табачных изделий следует привлечь Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, чтобы эффективно бороться с нелегальным рынком табачной продукции.
Журналисты снова получили доступ в Верховную Раду: Стефанчук подписал распоряжение
Спикер украинского парламента подписал распоряжение, которое позволяет журналистам освещать деятельность парламента непосредственно в его помещении во время военного положения.
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: сотруднику УГО грозит пожизненное
Сотруднику УГО грозит пожизненное заключение за убийство подростка, который в состоянии алкогольного опьянения толкнул его в окно на станции фуникулера в Киеве.
"Укрпочта" выпустила новую марку "русский военный флот - до дна!"
На День памяти и победы над нацизмом 8 мая 2024 года Укрпочта выпустила почтовую марку "русский военный флот - до дна!", или "корабль на 3". Марку посвятили уничтоженным кораблям Черноморского флота рф.
Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш
Во время массированной атаки россия применила против Украины широкий спектр оружия, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, такие как "Кинжал", "Искандер-М", "Калибр", Х-101, Х-555, беспилотники "Шахид" и другие.
США приостановили поставки оружия в Израиль из-за беспокойства по Рафаху - СМИ
США приостанавливают поставки оружия в Израиль из-за опасений относительно возможного вторжения в Рафах в Газе.