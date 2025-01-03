У Києві грабіжник напав на пенсіонера в ліфті

У Києві пограбували 71-річного пенсіонера у ліфті, підозрюваного затримали. Про це повідомляє ГУНП у Києві, пише УНН.

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Оперативники поліції отримали повідомлення від 71-річного пенсіонера про те, що невідомий чоловік вихопив в нього сумку з речами в кабіні ліфта будинку.

"Оперативні співробітники підрозділу з залученням співробітників кримінального аналізу розшукали зловмисника та вилучили в нього сумку пенсіонера", - ідеться у повідомленні.

39-річного зловмисника затримали та висунули підозру за ч. 4 ст. 186 ККУ – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі він переватиме під вартою, поки йтиме слідство. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Києві молодий будівельник відібрав гаманець з грошима у 54-річного колеги, вважаючи що працював більше за нього. Зловмисника затримано, йому загрожує до 10 років ув'язнення.