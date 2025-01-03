В Киеве грабитель напал на пенсионера в лифте
Киев • УНН
71-летнего пенсионера ограбили в лифте жилого дома, похитив сумку с вещами. Полиция задержала 39-летнего злоумышленника, которому грозит до 10 лет заключения за грабеж в условиях военного положения.
В Киеве ограбили 71-летнего пенсионера в лифте, подозреваемого задержали. Об этом сообщает ГУНП в Киеве, пишет УНН.
Детали
Оперативники полиции получили сообщение от 71-летнего пенсионера о том, что неизвестный мужчина выхватил у него сумку с вещами в кабине лифта дома.
"Оперативные сотрудники подразделения с привлечением сотрудников криминального анализа разыскали злоумышленника и изъяли у него сумку пенсионера", - говорится в сообщении.
39-летнего злоумышленника задержали и предъявили подозрение по ч. 4 ст. 186 УКУ - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Сейчас он будет находиться под стражей, пока будет идти следствие. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним
В Киеве молодой строитель отобрал кошелек с деньгами у 54-летнего коллеги, считая что работал больше него. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет заключения.