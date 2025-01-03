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В Киеве грабитель напал на пенсионера в лифте

В Киеве грабитель напал на пенсионера в лифте

Киев  •  УНН

 • 2824 просмотра

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71-летнего пенсионера ограбили в лифте жилого дома, похитив сумку с вещами. Полиция задержала 39-летнего злоумышленника, которому грозит до 10 лет заключения за грабеж в условиях военного положения.

В Киеве ограбили 71-летнего пенсионера в лифте, подозреваемого задержали. Об этом сообщает ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Детали 

Оперативники полиции получили сообщение от 71-летнего пенсионера о том, что неизвестный мужчина выхватил у него сумку с вещами в кабине лифта дома. 

"Оперативные сотрудники подразделения с привлечением сотрудников криминального анализа разыскали злоумышленника и изъяли у него сумку пенсионера", - говорится в сообщении.

39-летнего злоумышленника задержали и предъявили подозрение по ч. 4 ст. 186 УКУ - грабеж, совершенный в условиях военного положения. Сейчас он будет находиться под стражей, пока будет идти следствие. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним 

В Киеве молодой строитель отобрал кошелек с деньгами у 54-летнего коллеги, считая что работал больше него. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет заключения.

Алина Волянская

Алина Волянская

КиевКриминал и ЧП
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