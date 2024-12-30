Пограбував колегу, оскільки вирішив, що "працював більше": в столиці затримали 19-річного хлопця

У Києві 19-річний хлопець пограбував свого колегу, з яким працював на будівельному об’єкті, оскільки вирішив, що "працював більше" . Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За даним правоохоронців, 54-річний потерпілий разом 19-річним напарником працювали на одному з будівельних об’єктів столиці. Закінчивши роботу, молодик вирішив, що працював більше за свого колегу, тож вирішив забрати його заробіток собі. Хлопець дочекався, поки чоловік покине будівельний майданчик, наздогнав його та вирвав з рук гаманець з грошима та документами, після чого втік у невідомому напрямку.

Оперативники швидко встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його. У зловмисника правоохоронці вилучили гаманець з грошима та документами потерпілого.

19-річному киянину повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під Києвом орендар застрелив власника житла та втік на його авто - поліція