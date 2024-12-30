Ограбил коллегу, поскольку решил, что "работал больше": в столице задержали 19-летнего парня
Киев • УНН
В Киеве молодой строитель отобрал кошелек с деньгами у 54-летнего коллеги, считая что работал больше него. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет заключения.
В Киеве 19-летний парень ограбил своего коллегу, с которым работал на строительном объекте, поскольку решил, что «работал больше». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Детали
По данным правоохранителей, 54-летний потерпевший вместе с 19-летним напарником работали на одном из строительных объектов столицы. Закончив работу, молодой человек решил, что работал больше своего коллеги, поэтому решил забрать его заработок себе. Парень дождался, пока мужчина покинет строительную площадку, догнал его и вырвал из рук кошелек с деньгами и документами, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Оперативники быстро установили местонахождение подозреваемого и задержали его. У злоумышленника правоохранители изъяли кошелек с деньгами и документами потерпевшего.
19-летнему киевлянину сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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