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У Києві через обрив проводів затор з тролейбусів: патрульні попередили про ускладнення руху

У Києві через обрив проводів затор з тролейбусів: патрульні попередили про ускладнення руху

Київ • УНН

 • 50001 перегляди

Обрив тролейбусної лінії на перетині вулиць Федора Ернста та Святослава Хороброго спричиняє проблеми з рухом транспорту в Києві, повідомляє патрульна поліція міста.

У Києві ускладнено рух через обрив контактної лінії тролейбусів на перехресті вулиць Федора Ернста та Святослава Хороброго, попередили у патрульній поліції столиці, пише УНН.

Деталі

"У зв'язку з обривом контактної лінії тролейбусів на перехресті вулиць Федора Ернста - Святослава Хороброго ускладнений рух транспорту. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - зазначили у патрульній поліції у Telegram.

На оприлюдненому фото видно скупчення тролейбусів.

У центрі Києва сталась ДТП: рух в напрямку Європейської площі ускладнений18.01.24, 20:04 • 25496 переглядiв

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