У Києві через обрив проводів затор з тролейбусів: патрульні попередили про ускладнення руху

У Києві ускладнено рух через обрив контактної лінії тролейбусів на перехресті вулиць Федора Ернста та Святослава Хороброго, попередили у патрульній поліції столиці, пише УНН.

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"У зв'язку з обривом контактної лінії тролейбусів на перехресті вулиць Федора Ернста - Святослава Хороброго ускладнений рух транспорту. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - зазначили у патрульній поліції у Telegram.

На оприлюдненому фото видно скупчення тролейбусів.

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