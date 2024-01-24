У Києві через обрив проводів затор з тролейбусів: патрульні попередили про ускладнення руху
Київ • УНН
Обрив тролейбусної лінії на перетині вулиць Федора Ернста та Святослава Хороброго спричиняє проблеми з рухом транспорту в Києві, повідомляє патрульна поліція міста.
У Києві ускладнено рух через обрив контактної лінії тролейбусів на перехресті вулиць Федора Ернста та Святослава Хороброго, попередили у патрульній поліції столиці, пише УНН.
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"У зв'язку з обривом контактної лінії тролейбусів на перехресті вулиць Федора Ернста - Святослава Хороброго ускладнений рух транспорту. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - зазначили у патрульній поліції у Telegram.
На оприлюдненому фото видно скупчення тролейбусів.
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