В Киеве из-за обрыва проводов пробка из троллейбусов: патрульные предупредили об осложнении движения
Киев • УНН
Обрыв троллейбусной линии на пересечении улиц Федора Эрнста и Святослава Храброго вызывает проблемы с движением транспорта в Киеве, сообщает патрульная полиция города.
В Киеве затруднено движение из-за обрыва контактной линии троллейбусов на перекрестке улиц Федора Эрнста и Святослава Храброго, предупредили в патрульной полиции столицы, пишет УНН.
Детали
"В связи с обрывом контактной линии троллейбусов на перекрестке улиц Федора Эрнста - Святослава Храброго затруднено движение транспорта. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - отметили в патрульной полиции в Telegram.
На обнародованном фото видно скопление троллейбусов.
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В Киеве из-за обрыва проводов пробка из троллейбусов: патрульные предупредили об осложнении движения
Обрыв троллейбусной линии на пересечении улиц Федора Эрнста и Святослава Храброго вызывает проблемы с движением транспорта в Киеве, сообщает патрульная полиция города.
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