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В Киеве из-за обрыва проводов пробка из троллейбусов: патрульные предупредили об осложнении движения

В Киеве из-за обрыва проводов пробка из троллейбусов: патрульные предупредили об осложнении движения

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 09:55  •  11712 просмотра

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Обрыв троллейбусной линии на пересечении улиц Федора Эрнста и Святослава Храброго вызывает проблемы с движением транспорта в Киеве, сообщает патрульная полиция города.

В Киеве затруднено движение из-за обрыва контактной линии троллейбусов на перекрестке улиц Федора Эрнста и Святослава Храброго, предупредили в патрульной полиции столицы, пишет УНН.

Детали

"В связи с обрывом контактной линии троллейбусов на перекрестке улиц Федора Эрнста - Святослава Храброго затруднено движение транспорта. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" - отметили в патрульной полиции в Telegram.

На обнародованном фото видно скопление троллейбусов.

В центре Киева произошло ДТП: движение в направлении Европейской площади затруднено18 январь 2024, 18:04 • 24054 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Киев
У Києві через обрив проводів затор з тролейбусів: патрульні попередили про ускладнення руху
Trolleybus traffic jam in Kyiv due to broken wires: patrol police warn of traffic complications
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В Киеве из-за обрыва проводов пробка из троллейбусов: патрульные предупредили об осложнении движения

Обрыв троллейбусной линии на пересечении улиц Федора Эрнста и Святослава Храброго вызывает проблемы с движением транспорта в Киеве, сообщает патрульная полиция города.

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