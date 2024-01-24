В Киеве из-за обрыва проводов пробка из троллейбусов: патрульные предупредили об осложнении движения

В ЕС договорились о новых руководящих принципах борьбы с торговлей людьми

ЕС согласовал новые руководящие принципы борьбы с торговлей людьми, включая наказание для тех, кто пользуется услугами жертв торговли людьми, и добавив к нарушениям прав человека принудительные браки, незаконное усыновление и суррогатное материнство. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.