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У Кувейті на нафтопереробному заводі сталася пожежа, є постраждалі

У Кувейті на нафтопереробному заводі сталася пожежа, є постраждалі

Київ • УНН

 • 18871 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні вранці в кувейтському порту Ахмаді, розташованому на південь від міста Ель-Кувейт, загорівся нафтопереробний завод. Про це у Twitter повідомила Кувейтська національна нафтова компанія (KNPC), інформує УНН.

Деталі

Повідомляють, що пожежа сталася на установці видалення сірки.

Осередок загоряння ізольовано. На місці події продовжують працювати пожежники. 

Як зазначається, пожежа не вплинула на роботу заводу. Проте кілька робітників дістали легкі травми та отруїлися димом. Деяким було надано медичну допомогу на місці, інших доправили в лікарню, наразі їхній стан стабільний.

Нагадаємо

У Лівані 11 жовтня на нафтовому комплексі сталася масштабна пожежа. Гасити полум'я приїхало не менше ніж 25 пожежних машин. Як повідомляли, загорівся резервуар для зберігання палива.

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