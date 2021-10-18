В Кувейте на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня утром в кувейтском порту Ахмади, расположенном к югу от города Эль-Кувейт, загорелся нефтеперерабатывающий завод. Об этом в Twitter сообщила Кувейтская национальная нефтяная компания (KNPC), информирует УНН.
Детали
Сообщают, что пожар произошел на установке удаления серы.
Очаг возгорания изолирован. На месте происшествия продолжают работать пожарные.
Как отмечается, пожар не повлиял на работу завода. Однако несколько рабочих получили легкие травмы и отравились дымом. Некоторым была оказана медицинская помощь на месте, других доставили в больницу, сейчас их состояние стабильное.
Напомним
В Ливане 11 октября на нефтяном комплексе произошел крупный пожар. Тушить пламя приехали не менее 25 пожарных машин. Как сообщалось, загорелся резервуар для хранения топлива.