У курортній Затоці горіла ще одна база відпочинку

Повідомляється, що 7 грудня о 12:39 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння на базі відпочинку сезонного типу за адресою: Білгород-Дністровський район, смт Затока, вулиця Приморська, 43.

"По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загорання дерев'яних піддонів на даху 3-хповерхової будівлі. Вогнеборці пожежу локалізували о 12:56 та о 13:02 її ліквідували на площі 15 м2", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що загиблих та постраждалих немає. Збиток встановлюється.

Нагадаємо, 7 грудня у Білгород-Дністровському районі Одещини на території бази відпочинку "Чорноморські зорі" також сталася пожежа.