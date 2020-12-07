У курортній Затоці горіла база відпочинку

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. На території бази відпочинку "Чорноморські зорі" в Одеській області горіли чотири одноповерхові дерев'яні будинки для відпочинку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС Одеської області.

Повідомляється, що 7 грудня о 5:37 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння на території бази відпочинку "Чорноморські зорі", за адресою: Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вулиця Приморська, 39.

"Підрозділи автоматично спрямовувались за підвищеним номером виклику. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання 4-х одноповерхових дерев'яних будинків для відпочинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 6:25 вогнеборці пожежу локалізували та 07:10 ліквідували на площі 500 м2.

"Відпочиваючих, загиблих та постраждалих - немає. Ймовірна причина пожежі - занесення джерела запалювання невстановленою особою (особами). Збиток – встановлюється", - зауважується у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині через пожежу одна людина травмована, ще одну – евакуювали.

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