У курортній Затоці горіла база відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На території бази відпочинку "Чорноморські зорі" в Одеській області горіли чотири одноповерхові дерев'яні будинки для відпочинку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС Одеської області.
Повідомляється, що 7 грудня о 5:37 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння на території бази відпочинку "Чорноморські зорі", за адресою: Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вулиця Приморська, 39.
"Підрозділи автоматично спрямовувались за підвищеним номером виклику. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загорання 4-х одноповерхових дерев'яних будинків для відпочинку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 6:25 вогнеборці пожежу локалізували та 07:10 ліквідували на площі 500 м2.
"Відпочиваючих, загиблих та постраждалих - немає. Ймовірна причина пожежі - занесення джерела запалювання невстановленою особою (особами). Збиток – встановлюється", - зауважується у повідомленні.
Нагадаємо, на Донеччині через пожежу одна людина травмована, ще одну – евакуювали.