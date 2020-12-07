В курортной Затоке горела база отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На территории базы отдыха "Чорноморські зорі" в Одесской области горели четыре одноэтажных деревянных дома для отдыха. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Одесской области.
Сообщается, что 7 декабря в 5:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на территории базы отдыха "Чорноморські зорі", по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт. Затока, улица Приморская, 39.
"Подразделения автоматически направлялись по повышенному номеру вызова. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание 4-х одноэтажных деревянных домов для отдыха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 6:25 пожарные пожар локализовали и 7:10 ликвидировали на площади 500 м2.
"Отдыхающих, погибших и пострадавших - нет. Предполагаемая причина пожара - занесение источника зажигания неустановленным лицом (лицами). Ущерб - устанавливается", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Донецкой области из-за пожара один человек травмирован, еще одного - эвакуировали.