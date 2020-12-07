В курортной Затоке горела еще одна база отдыха
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На территории базы отдыха в Одесской области горели деревянные поддоны на крыше 3-хэтажного здания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщается, что 7 декабря в 12:39 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха сезонного типа по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт Затока, улица Приморская, 43.
"По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено возгорание деревянных поддонов на крыше 3-хэтажного здания. Пожарные пожар локализовали в 12:56 и в 13:02 его ликвидировали на площади 15 м2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается.
Напомним, 7 декабря в Белгород-Днестровском районе Одесской области на территории базы отдыха "Чорноморські зорі" также произошел пожар.