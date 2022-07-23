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У курортній Кирилівці вночі було чути вибухи

У курортній Кирилівці вночі було чути вибухи

Київ • УНН

 • 134634 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. У курортній Кирилівці на Запоріжжі вночі було чутно вибухи. Російські окупанти почали звозити військову техніку до Кирилівки після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі неспокійно в Кирилівці: о 3:00 і о 5:00 чутно вибухи. Узбережжя Азовського моря, яке минулого року гостинно приймало понад 5 мільйонів туристів, в цьому році окуповане рашистами», - написав Федоров.

Деталі

За його словами, після вдалих атак ЗСУ на військові бази в Мелітополі і Мирному Мелітопольського району окупанти почали звозити свою військову техніку в тому числі до Кирилівки.

«Вони сподівались, що там їх не дістануть ні наші HIMARS, ні бійці ЗСУ та руху спротиву. Але хтось точно дістав. Чекаємо на підтвердження інформації», - повідомив Федоров.

Доповнення

12 липня повідомлялося, що у селищі Мирне Мелітопольського району спалахнула захоплена російськими окупантами база військової частини МНС, куди перевезли бойову техніку рф.

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