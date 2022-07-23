В курортной Кирилловке ночью были слышны взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В курортной Кирилловке Запорожской области ночью были слышны взрывы. Российские оккупанты начали свозить военную технику в Кирилловку после удачных атак ВСУ на военные базы в Мелитополе и Мирном. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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«Сегодня ночью неспокойно в Кирилловке: в 3:00 и в 5:00 слышны взрывы. Побережье Азовского моря, которое в прошлом году гостеприимно принимало более 5 миллионов туристов, в этом году оккупировано рашистами», – написал Федоров.
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По его словам, после удачных атак ВСУ на военные базы в Мелитополе и Мирном Мелитопольского района оккупанты начали свозить свою военную технику в том числе в Кирилловку.
«Они надеялись, что там их не достанут ни наши HIMARS, ни бойцы ВСУ и движения сопротивления. Но кто-то точно достал. Ждем подтверждения информации», - сообщил Федоров.
Дополнение
12 июля сообщалось, что в поселке Мирное Мелитопольского района вспыхнула захваченная российскими оккупантами база воинской части МЧС, куда перевезли боевую технику рф.