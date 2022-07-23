В курортной Кирилловке ночью были слышны взрывы

Цитата

«Сегодня ночью неспокойно в Кирилловке: в 3:00 и в 5:00 слышны взрывы. Побережье Азовского моря, которое в прошлом году гостеприимно принимало более 5 миллионов туристов, в этом году оккупировано рашистами», – написал Федоров.

Детали

По его словам, после удачных атак ВСУ на военные базы в Мелитополе и Мирном Мелитопольского района оккупанты начали свозить свою военную технику в том числе в Кирилловку.

«Они надеялись, что там их не достанут ни наши HIMARS, ни бойцы ВСУ и движения сопротивления. Но кто-то точно достал. Ждем подтверждения информации», - сообщил Федоров.

Дополнение

12 июля сообщалось, что в поселке Мирное Мелитопольского района вспыхнула захваченная российскими оккупантами база воинской части МЧС, куда перевезли боевую технику рф.