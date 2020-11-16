У Куп’янську досі не почався опалювальний сезон

“Ситуація в місті Куп’янськ Харківської області є критичною і неприйнятною. В оселях досі немає опалення. Місцеві тепловики не надали нам документи, необхідні для укладання договорів на газопостачання. Мова йде про документи щодо правонаступництва за борговими зобов’язаннями на суму 118,3 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нафтогаз державна компанія і без врегулювання ситуації з боргами юридично не може підписати договір про постачання газу з підприємством.

“Відповідальність за вчасний старт опалювального сезону і його стабільне проходження лежить на комунальному підприємстві та місцевій владі. Ми неодноразово попереджали про необхідність врегулювати проблеми з заборгованістю і просили засновників підприємств, управителів котелень та відповідні органи місцевого самоврядування захистити мешканців міста. Завтра очікуємо на представників тепловиків для підписання необхідних документів”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що 99% міст і селищ країни не мають проблем з проходженням опалювального сезону, заздалегідь готуються до холодів і вирішують свої боргові проблеми.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що в 11 населених пунктах досі не почався опалювальний сезон через борги.