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У Куп’янську досі не почався опалювальний сезон

У Куп’янську досі не почався опалювальний сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У місті Куп’янськ Харківської області досі немає опалення в оселях, оскільки місцева влада не подала документи щодо правонаступництва за борговими зобов’язаннями на суму в понад 118 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook групи Нафтогаз.

“Ситуація в місті Куп’янськ Харківської області є критичною і неприйнятною. В оселях досі немає опалення. Місцеві тепловики не надали нам документи, необхідні для укладання договорів на газопостачання. Мова йде про документи щодо правонаступництва за борговими зобов’язаннями на суму 118,3 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нафтогаз державна компанія і без врегулювання ситуації з боргами юридично не може підписати договір про постачання газу з підприємством.

“Відповідальність за вчасний старт опалювального сезону і його стабільне проходження лежить на комунальному підприємстві та місцевій владі. Ми неодноразово попереджали про необхідність врегулювати проблеми з заборгованістю і просили засновників підприємств, управителів котелень та відповідні органи місцевого самоврядування захистити мешканців міста. Завтра очікуємо на представників тепловиків для підписання необхідних документів”, — вказано у повідомленні.

Повідомляється, що 99% міст і селищ країни не мають проблем з проходженням опалювального сезону, заздалегідь готуються до холодів і вирішують свої боргові проблеми.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що в 11 населених пунктах досі не почався опалювальний сезон через борги.

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