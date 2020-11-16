В Купянске до сих пор не начался отопительный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В городе Купянск Харьковской области до сих пор нет отопления в домах, поскольку местные власти не подали документы о правопреемстве по долговым обязательствам на сумму свыше 118 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook группы Нафтогаз.
“Ситуация в городе Купянск Харьковской области является критической и неприемлемой. В домах до сих пор нет отопления. Местные тепловики не предоставили нам документы, необходимые для заключения договоров на газоснабжение. Речь идет про документы о правопреемстве по долговым обязательствам на сумму 118,3 млн грн”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Нафтогаз государственная компания и без урегулирования ситуации с долгами юридически не может подписать договор о поставках газа с предприятием.
“Ответственность за своевременный старт отопительного сезона и его стабильное прохождение лежит на коммунальном предприятии и местной власти. Мы неоднократно предупреждали о необходимости урегулировать проблемы с задолженностью и просили учредителей предприятий, управляющих котельных и органы местного самоуправления защитить жителей города. Завтра ожидаем представителей тепловиков для подписания необходимых документов”, — указано в сообщении.
Сообщается, что 99% городов и поселков страны не имеют проблем с прохождением отопительного сезона, заранее готовятся к холодам и решают свои долговые проблемы.
Напомним, УНН сообщал, что в 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов.