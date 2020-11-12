В 11 населених пунктах досі не почався опалювальний сезон через борги

“Через критичні борги 16 виробників тепла досі повністю чи частково заблоковано старт опалювального сезону в 11 населених пунктах… Так, без тепла залишаються жителі населених пунктів у Дніпропетровській, Житомирській, Луганській, Одеській та Харківській областях”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “Нафтогаз” інформував ОДА та міські адміністрації про борги, а з липня публікував перелік боржників, яким за законом не може постачати газ у зв’язку з критичними боргами.

“За останні 4 місяці проблему критичних боргів вирішили 93 виробники тепла – перелік скоротився зі 109 критичних боржників (станом на 13 липня) до 16 (станом на 12 листопада)”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що заборгованість існує на 16 підприємствах: у Кам’янському, Житомирі, Києві, Старобільську, Щасті, Іллічівську, чотирьох одеських компаніях, Рені, Хлібодарському, Харківській області та трьох підприємствах Харкова.

Нагадаємо, наприкінці жовтня через борги початок опалювального сезону був під загрозою у 24 населених пунктах.

Також нагадаємо, 3 листопада опалювальний сезон почався у Смілі.