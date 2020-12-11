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У КСУ знайшли у висновку Венеціанки кілька пунктів на свою користь

У КСУ знайшли у висновку Венеціанки кілька пунктів на свою користь

Київ • УНН

 • 23939 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Конституційному суді України знайшли у висновку Венеційської Комісії та Генерального Директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи кілька пунктів на свою користь і оприлюднили їх на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.

Відзначимо, що у КСУ зазначили, що "сприймають критичні зауваження щодо ухваленого Рішення та враховуватиме їх у подальшому".

"Водночас Венеційська Комісія та Генеральний Директорат з прав людини та верховенства права Ради Європи у пунктах 72 і 74 зазначають таке:

- Венеційська комісія наголошує, що боротьба з корупцією є важливим елементом правової держави, але й таким же елементом щодо поваги Конституції та конституційного правосуддя. Вони йдуть пліч-о-пліч. Парламент і виконавча влада мають поважати роль Конституційного Суду як „охоронця“ Конституції і мають виконувати його рішення. У свою чергу, Конституційний суд як і будь-яка інша державна установа та суд, з одного боку, заслуговує на інституційну повагу, але, з іншого боку, має дотримуватися власних процедур, а задля забезпечення конституційної стабільності та правової визначеності має ухвалювати рішення, які відповідають власній прецедентній практиці. Ще важливіше те, що Конституційний суд має ухвалювати рішення в межах критеріїв своїх законних повноважень та юрисдикції (п. 72).

- А втім, конституційна роль Конституційного Суду має поважатися, і Верховна Рада має реалізувати рішення, виконуючи його з урахуванням конституційних основ країни та чинних міжнародних стандартів, зберігаючи суспільні інтереси, такі як боротьба з корупцією, в тому числі і в судовій владі. Зокрема, важливо дотримуватись обовʼязку державних службовців (включаючи суддів звичайних судів та Конституційного суду) подавати фінансові декларації, мати ефективний механізм перевірки таких декларацій та передбачати в законі відповідні санкції для тих державних службовців – враховуючи суддів та прокурорів - які свідомо подають неправдиві декларації / не подають декларації (п.74)", - наводить КСУ частину висновку Венеційки.

Нагадаємо, Венеціанська комісія схвалила два висновки по Україні, які стосуються рішення Конституційного суду України та ситуації з антикорупційним законодавством.

Як повідомляв УНН, 9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи у міжнародному праві".

Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.

Висновок включає рекомендації Верховній Раді більш чітко прописати ситуації, при яких може бути обмежена діяльність КСУ, а суддям Конституційного суду рекомендують більш конкретно вказувати причини неконституційності законів при прийняті рішень.

Так, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

Зазначимо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав невідповідною Конституції України, статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Українські Національні Новини

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