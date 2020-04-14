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У КСУ відбулась онлайн зустріч з керівником проекту ЄС “Право-Justice”: подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні, 14 квітня 2020 року, заступник Голови Конституційного Суду України Сергій Головатий та суддя Суду Василь Лемак провели робочу онлайн зустріч з Керівником Проекту ЄС “Право-Justice” Довидасом Віткаускасом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КСУ.

Як повідомили у пресслужбі, Головатий від імені Конституційного Суду України привітав представників Проекту та подякував експертам за проведену роботу з моніторингу застосування адміністративного судочинства в Україні, який тривав упродовж 2019 року та презентацію його фінального звіту.

У свою чергу Довидас Віткаускас поінформував співрозмовників, що Проект ЄС “Право-Justice” з 2017 року надає допомогу Україні в поточних реформах верховенства права, зокрема, забезпечуючи необхідне створення інституцій для стабільної реформи сектору правосуддя відповідно до європейських стандартів та найкращих порівняльних практик.

У КСУ відзначили, що учасники зустрічі обговорили низку важливих питань, в тому числі, урахування рішень ЄСПЛ та Конституційного Суду України в практиці адміністративних судів. Основну увагу приділили темі обміну інформацією між Конституційним Судом України та адміністративними судами і чи сприяє він ефективному застосуванню адміністративними судами рішень Конституційного Суду України щодо неконституційності правових норм.

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Під час онлайн зустрічі у КСУ зазначили, що "в Україні через недосконале законодавче регулювання існують проблеми виконання судових актів, в тому числі, Конституційного Суду України, що негативно впливає на імідж держави на міжнародному рівні. Особливої гостроти питання набуло після запровадження у 2017 році інституту конституційної скарги, яка є інструментом захисту прав і свобод, ґарантованих Основним Законом України. Це також є однією з причин великої кількості звернень громадян України до Європейського суду з прав людини".

"У Конституційному Суді наголосили, що основним завданням усіх органів судової влади є захист та поновлення порушених прав людини. Відтак необхідно напрацювати дієві механізми щодо удосконалення співпраці на вказаному напрямі. З огляду на викладене, Довидас Віткаускас заявив, що Проект має намір розпочати роботу із вирішення проблем виявлених в рамках моніторингу та імплементації рекомендацій та запропонував поглибити співпрацю з Конституційним Судом", - повідомили у пресслужбі.

Сторони також та висловили бажання продовжити діалог. На переконання співрозмовників така співпраця матиме позитивні наслідки, зокрема сприятиме кращому розумінню питань урахування у судовій практиці, зокрема і адміністративними судами, рішень Конституційного Суду України.

У зустрічі також взяли участь керівник Секретаріату Конституційного Суду України Віктор Бесчастний та представники Проекту ЄС “Право-Justice” Інна Ліньова, Оксана Цимбрівська, Костянтин Красовський та Ілля Черногоренко.

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