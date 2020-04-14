В КСУ состоялась онлайн встреча с руководителем проекта ЕС "Право-Justice": подробности

Как сообщили в пресс-службе, Головатый от имени Конституционного Суда Украины поздравил представителей проекта и поблагодарил экспертов за проделанную работу по мониторингу применения административного судопроизводства в Украине, который продолжался в течение 2019 года и презентацию его финального отчета.

В свою очередь Довидас Виткаускас проинформировал собеседников, что Проект ЕС "Право-Justice" с 2017 года оказывает помощь Украине в текущих реформах верховенства права, в частности, обеспечивая необходимое создание институтов для стабильной реформы сектора правосудия в соответствии с европейскими стандартами и лучших сравнительных практик.

В КСУ отметили, что участники встречи обсудили ряд важных вопросов, в том числе, учета решений ЕСПЧ и Конституционного Суда Украины в практике административных судов. Основное внимание уделено теме обмена информацией между Конституционным Судом Украины и административными судами и способствует ли он эффективному применению административными судами решений Конституционного Суда Украины о неконституционности правовых норм.

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Во время онлайн встречи в КСУ отметили, что "в Украине из-за несовершенного законодательное регулирование существуют проблемы исполнения судебных актов, в том числе, Конституционного Суда Украины, что негативно влияет на имидж государства на международном уровне. Особую остроту вопрос приобрел после введения в 2017 году института конституционной жалобы, которая является инструментом защиты прав и свобод, гарантированных Основным Законом Украины. Это также является одной из причин большого количества обращений граждан Украины в Европейский суд по правам человека".

"В Конституционном Суде отметили, что основной задачей всех органов судебной власти является защита и восстановление нарушенных прав человека. Поэтому необходимо выработать действенные механизмы по совершенствованию сотрудничества на указанном направлении. Учитывая изложенное, Довидас Виткаускас заявил, что проект намерен начать работу по решению проблем выявленных в рамках мониторинга и имплементации рекомендаций и предложил углубить сотрудничество с Конституционным Судом", - сообщили в пресс-службе.

Стороны также выразили желание продолжить диалог. По мнению собеседников такое сотрудничество будет иметь положительные последствия, в частности способствовать лучшему пониманию вопросов учета в судебной практике, в том числе и административными судами, решений Конституционного Суда Украины.

Во встрече также приняли участие руководитель Секретариата Конституционного Суда Украины Виктор Бесчастный и представители Проекта ЕС "Право-Justice" Инна Линева, Оксана Цимбривская, Константин Красовский и Илья Черногоренко.